YSK ‘EMEP ittifaktan çekildi’ dedi, EMEP açıklık getirdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Emek Partisi’nin (EMEP) emek ve özgürlük ittifakıyla seçimlere katılma kararından vazgeçtiğini açıkladı. EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz’se böyle bir çekilmenin olmadığını, yasal mevzuatı uyguladıklarını söyledi.

EMEP adayları Yeşil Sol Parti listesinden seçime girecek.

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YSK’nın açıklaması şöyle: “Emek Partisi (EMEP) genel başkanlığı tarafından kurulumuz başkanlığına gönderilen yazıda, partilerinin 24 Mart 2023 tarihinde teslim ettiği protokolle 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimine emek ve özgürlük ittifakı çatısı altında gireceğini beyan ettiği, ancak parti genel yönetim kurulunun yeni kararı uyarınca anılan seçime emek ve özgürlük ittifakı olarak seçime girmekten vazgeçtikleri bildirilmiştir.”

Bu açıklama EMEP’in ittifakta yer almayacağı yorumlarına yol açınca Akdeniz yasal mevzuatı hatırlattı: “YSK’ya emek ve özgürlük ittifakı çatısı altında ve EMEP amblemiyle girme başvurumuzu geri çektik. EMEP adayları yine ittifak çatısında Yeşil Sol Parti listelerinden seçime girecektir. Bu prosedür ittifaktan çekiliyor gibi anlaşılmamalı. Mevzu yasal mevzuattır.”