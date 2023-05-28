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Yaramazlara biraz batar!

YSK başkanı: Yayın yasağı kalktı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, yayın yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Fotoğraf: AA

14 Mayıs’taki ilk tur seçimlerinde yayın yasağı 18:31’de kaldırılmıştı.

İkinci turdaysa yasak, 18:15 itibariyle kaldırıldı.

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