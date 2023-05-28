YSK başkanı: Yayın yasağı kalktı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, yayın yasağının kaldırıldığını duyurdu.
14 Mayıs’taki ilk tur seçimlerinde yayın yasağı 18:31’de kaldırılmıştı.
İkinci turdaysa yasak, 18:15 itibariyle kaldırıldı.
Yaramazlara biraz batar!
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, yayın yasağının kaldırıldığını duyurdu.
14 Mayıs’taki ilk tur seçimlerinde yayın yasağı 18:31’de kaldırılmıştı.
İkinci turdaysa yasak, 18:15 itibariyle kaldırıldı.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sandık sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘yüksek teveccühün devam ettiğini’ söyledi. Güncellenecek…
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, iktidarın yine algı oyunlarına başvurduğunu belirterek ”Nefes nefese bir yarış var” dedi.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna dair ilk sonuçlar gelmeye başladı. AA verilerine göre Erdoğan önde.
AA’nın İstanbul’da açıkladığı açılan sandık oranı, Türkiye genelinde açılan sandık oranının hayli gerisinde.
ANKA’ya göre Kemal Kılıçdaroğlu, ilk turda geride olduğu Manisa’da yarışı önde götürüyor. AA’ya göreyse Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önde.