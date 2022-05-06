Youtube Kids, çocuklara uyuşturucu ve silahla ilgili videolar gösteriyor

Bir araştırma çocuklar için güvenli videolar sunmayı vadeden Youtube Kids’in silah ve uyuşturucu kültürü, cilt beyazlatma, zayıflama gibi içeriklere sahip videoları çocuklara gösterdiğini ortaya koydu.

Fotoğraf: techtransparencyproject.org

Youtube Kids, video paylaşım sitesi Youtube’un 2015 yılında başlattığı ve çocuklar için daha güvenli videolar sunmayı amaçlayan bir uygulama.

Üç farklı yaş grubuna göre videoları seçen Youtube Kids daha büyük, küçük ve okul öncesi kategorileriyle sırasıyla 9-12, 4-7 ve 4 yaş altı çocuklara hitap ediyor.

Şirket Youtube Kids’te sundukları videoların ‘mühendis ekibi tarafından geliştirilen otomatik filtreler, insan incelemesi ve ebevenylerden gelen geri dönüşler’ yoluyla aile dostu olduğunu söylüyor. Ancak hiçbir sistemin kusursuz olmadığını belirten Youtube uygunsuz videoların arada kaçabileceğini de itiraf ediyor.

Teknoloji şirketleri ve sosyal medya platformları üzerine araştırmalar yapan ABD merkezli organizasyon Tech Transparency Project’in yayınladığı son rapor sistemin aslında kusursuz olmaktan çok uzak olduğunu gösterdi.

Üç farklı yaş grubu için hesap açılan araştırmada analistler filtrelerden geçmemesi gereken videolarla karşılaştı.

Örneğin dört yaş üzeri çocuklara gösterilen bir videoda uyuşturucu üretimini merkezine alan fenomen dizi ‘Breaking Bad’in meşhur karavanının Minecraft versiyonu yapılabiliyor.

Bir başka videoda iki çocuk Breaking Bad şekeri yapıp ‘kendi metamfetaminleri‘ olarak tanıtıyor.

Eric Clapton’ın kokain kullanımını özendirici olarak tanımlanabilecek ‘Kötü haber aldın, hüznünü dağıtmak istiyorsun, o zaman kokain’ gibi sözler içeren şarkısı da gitar dersleri altında beş yaşa kadar küçük çocuklara gösteriliyor.

Silah saklamak için gizli raf yapımı, silahların geri tepmesini önleyecek ürünler ve mühimmat saklama kaplarının tanıtım videoları da Youtube Kids’te çocukların izleyebileceği videolar arasında.

Sosyal medyanın özellikle kız çocuklarının dış görünüşüyle ilgili sağlıksız düşüncelere kapılmasına neden olabileceği eleştirileri bir süredir gündemde.

Youtube Kids uygulamasında en küçük yaş grubu dahil olmak üzere çocukların izleyebileceği zayıflama ve cilt beyazlatma içerikli videolar bulunuyor.

‘Evde yüzümü nasıl beyazlatırım‘ başlıklı video ile animasyon karakterlerin kilo vermek için kalori yakmanın önemini vurguladığı video Tech Transparency Project’in tespit ettiği çocuklar için sakıncalı diğer içerikler.

Guardian’ın aktardığına göre Youtube adına konuşan şirket sözcüsü Youtube Kids’i çocukların ilgi alanlarını ve meraklarını keşfetmeleri için güvenli bir ortam için yarattıklarını belirterek inceleme sonucu bazı sakıncalı videoları kaldırdıklarını ifade etti.