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Youtube kanalında XBox kolu tanıtan ergen, yıllar sonra dünyaca ünlü oyuncu oldu

Youtube kanalında kendi boyadığı Xbox kollarını tanıtan ergen, yıllar sonra yakışıklılığı ve yeteneğiyle kendine hayran bırakan dünyaca ünlü bir oyuncu oldu.

Fotoğraf: Youtube

Şu sıralar rol aldığı ‘Dune‘ filmiyle gündemde olan Timothee Chalamet’nin yıllar önce ‘ModdedController360‘ isimli kanaldan paylaştığı videolarda spreyle boyayarak kişiselleştirdiği XBox kollarını tanıttığı ortaya çıktı.


Videolarda henüz çocuk olan Chalamet yüzünü göstermeden yalnızca elinde tuttuğu kolları paylaşmış. Kolları kanal üzerinden satıyormuş.

Şu an herkese açık, 2010 yılında yüklenmiş üç video bulunan kanalın, ünlü oyuncuya ait olduğuna dair spekülasyonlar dönüyordu. Her ayrıntısına hakim olan bazı hayranları parmağında yer alan küçük yara izini kanıt göstererek bu oyun heveslisi çocuğun Chalamet olduğunu iddia ediyordu.

25 yaşındaki oyuncu katıldığı bir Youtube programında kanalın kendisine ait olduğunu doğruladı.

Boyadığı Xbox kollarını 10 dolara sattığını anlatan Chalamet kısa süren girişimcilik denemsesinde üç kolu da sattığını anlattı. Ancak spreylerle evin her yerini kirlettiği için ailesi küçük girişimci Timothee’nin daha fazla kol boyamasına izin vermemiş.

Fotoğraflar: GQ

Chalamet videolardan dört yıl sonra, 2014’te ‘Men, Women and Children‘ filmiyle sinema kariyerine başladı. Asıl ünlendiği film ise başarılı performasıyla Oscar’a aday gösterildiği 2018 yapımı ‘Call Me By Your Name‘ oldu.

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