Yöneylem koordinatörü: AA trendine göre bile Kılıçdaroğlu yüzde 50’yi aşabilir

Cumhurbaşkanlığı seçiminin Sinan Oğan %5 alsa bile ilk turda bitme olasılığı var. Sadece Anadolu Ajansı verisine bakarak bile trendin Kılıçdaroğlu'nu %50 üzerine taşıma, Erdoğan'ı %45 altına indirme eğiliminde olduğu söylenebilir. Kesin değil, ama ihtimal var.

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