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Yaramazlara biraz batar!

Yöneylem koordinatörü: AA trendine göre bile Kılıçdaroğlu yüzde 50’yi aşabilir

Yöneylem koordinatörü Derya Kömürcü, Anadolu Ajansı’nın veri akışına göre ‘bile’ Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 50’yi aşma trendini taşıdığını söyledi.

Fotoğraf: CHP

Oy sayımı sürerken, muhalefet AA verilerinin tartışmalı olduğunu söylüyor.


Yöneylem koordinatörü Derya Kömürcü, bu verilere göre bile Kılıçdaroğlu’nun yüzde 50’yi aşma potansiyeli taşıdığını söyledi: ”Kesin değil ama ihtimal var.”

Kömürcü, ”Sinan Oğan yüzde 5 alsa bile ilk turda bitme olasılığı var” dedi.

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