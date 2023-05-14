Yöneylem koordinatörü: AA trendine göre bile Kılıçdaroğlu yüzde 50’yi aşabilir

Yöneylem koordinatörü Derya Kömürcü, Anadolu Ajansı’nın veri akışına göre ‘bile’ Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 50’yi aşma trendini taşıdığını söyledi.
Oy sayımı sürerken, muhalefet AA verilerinin tartışmalı olduğunu söylüyor.
Yöneylem koordinatörü Derya Kömürcü, bu verilere göre bile Kılıçdaroğlu’nun yüzde 50’yi aşma potansiyeli taşıdığını söyledi: ”Kesin değil ama ihtimal var.”
Kömürcü, ”Sinan Oğan yüzde 5 alsa bile ilk turda bitme olasılığı var” dedi.
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