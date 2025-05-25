Yönetmen Stanley Kubrick'in evi 9,4 milyon dolara satılık

Ünlü yönetmen Stanley Kubrick’in 14 yıl oturduğu evi 9 milyon 410 bin dolara (yaklaşık 365 milyon 928 bin lira) satılık.

Fotoğraflar: BBC

‘The Shining’, ‘Barry Lyndon’, ‘A Clockwork Orange’ ve ‘2001: A Space Odyssey’ gibi filmlerin çekim sürecinde Kubrick, 1965’te satın aldığı bu evde oturuyordu.

BBC’nin haberine göre Britanya’da Hertfordshire’ın Elstree köyündeki ev ‘Abbots Mead’ adıyla biliniyor.

Evi satılığına çıkaran firmadan Steven Spencer “Stüdyolara yakınlığı Kubrick ve ailesi için evi mükemmel bir konuma çevirdi” diyor.

Dokuz yatak odalı ev süslü merdivenlere, büyük şöminelere ve yüksek tavanlara sahip.

Ayrıca bahçede ısıtmalı yüzme havuzu, bir sauna, iki sera ve bir meyve bahçesi de bulunuyor.