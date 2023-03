‘Stanley Kubrick’ bir süre daha İstanbul’da: Büyük sergi 2 Nisan’a uzatıldı

İstanbul Sinema Müzesi’nde gösterilen sinema dehası Stanley Kubrick hakkında bugüne kadar yapılmış en kapsamlı serginin bitiş tarihi 2 Nisan tarihine uzatıldı.

Başyapıtların yaratıcısı olarak sinema tarihine geçen Stanley Kubrick hakkında, bugüne kadar hazırlanan en kapsamlı sergi olma özelliğini taşıyan proje, 1 Ekim 2022 tarihinde açılmış, ilk günden beri büyük ilgi görmüştü.

New Yorklu yönetmen Stanley Kubrick’in (1928-1999) tüm çalışmalarına kronolojik bir bakış sunan sergi, İstanbul Sinema Müzesi’nin sergiye özel tasarlanmış üçüncü ve dördüncü katlarında özel efektler, modeller ve etkileşimli alanlarıyla sanatçının mekân ve sinema bağlamında yaratıcılığını gözler önüne seriyor.

Yayınlanmamış belgelerle

Kubrick’in 1940’larda Look dergisiyle başlayan ilk sanatsal adımlarından son filmi olan ‘Eyes Wide Shut’a kadar 16 filmini kronolojik bir sunumla izleyiciyle buluşturan sergi, izleyicinin Kubrick’in sıra dışı dünyasına yakından tanıklık etmesini sağlıyor.

Kubrick’in çoğu yayınlanmamış belge, obje, senaryo, kamera, lens ve orijinal kostümleriyle sanatçının sinema kariyerine derinlemesine bir bakış sunuyor.

‘Stanley Kubrick’ sergisi, Alman Sinema Müzesi (Deutsches Filmmuseum) tarafından Christiane Kubrick, Jan Harlan ve Londra Sanat Üniversitesi (University of the Arts London) Stanley Kubrick Arşivi iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Kubrick’in kültü filmlerinden biri de 1996 yapımı ‘Otomatik Portakal‘

Warner Bros. Entertainment Inc., Sony-Columbia Pictures Industries Inc., Metro Goldwyn Mayer Studios Inc., Universal Studios Inc., and SK Film Archives LLC. destekleriyle hayata geçirildi.

Serginin Türkiye durağı ise Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Sinema Müzesi ve NuLook Film Yapımcılık katkılarıyla hayata geçti.