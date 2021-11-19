Yolsuzluktan soruşturulan eski Avusturya başbakanının dokunulmazlığı kaldırıldı

Avusturya’da yolsuzluk soruşturması başlatılınca başbakanlıktan istifa eden Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı Sebastian Kurz’un dokunulmazlığı kaldırıldı.

Avusturya’da savcılık Kurz ve yakın çevresindeki kişiler hakkında ‘yolsuzluk, rüşvet ve güveni kötüye kullanma’ suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

Kurz’un ekibinin, Kurz’un partide ve hükümette yükselmesini sağlamak için 2016 yılından beri kamuoyu yoklamalarında manipülasyon yaptığı ve para karşılığında medyada haberlerinin yaptırıldığı, bunun için de vergi gelirlerinin kullanıldığı iddia ediliyor. Kurz, 9 Ekim’de istifa etmişti.

Savcılığın kendisine yönelik yolsuzluk, rüşvet ve güveni kötüye kullanma suçlamalarını reddeden Kurz, konunun bir an evvel aydınlığa kavuşturulmasını istediğini açıklamıştı.

AA’nın haberine göre Avusturya Ulusal Meclisi, Mali Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı’nın talebi üzerine düzenlenen özel oturumda Kurz’un dokunulmazlığını oybirliğiyle kaldırdı.

Kurz’un dokunulmazlığının kalkmasıyla savcılık, eski başbakan hakkında başlattığı soruşturmanın kapsamını daha da genişletebilecek.