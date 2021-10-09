Avusturya başbakanı istifa etti

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz görevinden istifa etti.
Başbakan hakkında yolsuzluk soruşturması bulunuyordu.
Ayrıntılar gelecek…
Yaramazlara biraz batar!
AKP Mersin Milletvekili Hacı Özkan katıldığı bir televizyon programında, öğrencilere verilen 650 TL burs ücretinin fazla olduğunu belirterek, öğrencilere aslında 250 lira burs verilmesi gerektiğini söyledi. Özkan ayrıca Türkiye’de ekonomik krizin olmadığını da savundu.
TIME Dergisi, Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’i 2010 yılından sonra ilk kez kapağına taşıdı. Kapakta, Zuckerberg’in resminin üzerinde ‘Facebook’u sil?’ ifadesi bulunurken, altında ise ‘İptal’ ve ‘Sil’ seçenekleri yer aldı.
ABD’de borsasında satılacak bir Bitcoin yatırım fonu için yıllardır bekleyen kripto para camiası, buna ay sonuna kadar dört ürünle birden kavuşabilir.
MetroPOLL’ün araştırmasına göre Türkiye’deki seçmenin yüzde 81’i diyanetin ve din adamlarının siyasetle uğraşmalarını doğru bulmuyor. AKP seçmeninde ise bu oran yüzde 72.
Yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ile çıktığı ilk maçtan da puan kaybı ile ayrılan Türkiye A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası’na katılma ihtimalini yine rakiplerinin performansına dayalı bir kombinasyona bıraktı.