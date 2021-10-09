Avusturya başbakanı istifa etti

AKP Mersin Milletvekili Hacı Özkan katıldığı bir televizyon programında, öğrencilere verilen 650 TL burs ücretinin fazla olduğunu belirterek, öğrencilere aslında 250 lira burs verilmesi gerektiğini söyledi. Özkan ayrıca Türkiye’de ekonomik krizin olmadığını da savundu.