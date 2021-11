Yolcu ve taksici tartıştı, taksiciler toplaşıp yolcuyu dövdü

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir yolcu, tartıştığı taksi şoförünün çağırdığı taksiciler tarafından dövüldü.

Dün gece saatlerinde Güzelyurt Mahallesi, Orhan Gazi Caddesi’nde taksiciyle yolcu arasında seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Yolcunun aracın anahtarını kontaktan çekip alması üzerine tartışma büyüdü. Taksi şoförü telsizden meslektaşlarına durumu bildirdi. Olay yerine giden taksiciler yolcuyu dakikalarca dövdü.

Bir vatandaşın cep telefonyla çektiği görüntülerde yolcunun “Haksızsam bir daha dövün” dediği görülüyor. Sopa ve tekmelerle yere düşen yolcuyu döven kişilerin “Anahtarı ver” diye bağırdığı duyuluyor.