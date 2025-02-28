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Yaramazlara biraz batar!

Yolcu otobüsünden 1,5 ton büyükbaş hayvan karaciğeri çıktı

Antalya’da bir şehirlerarası yolcu otobüsünden çuvallarda 1,5 ton büyükbaş hayvan karaciğeri çıktı.

Fotoğraf: AA

Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıtasının açıklamasına göre otobüs terminalinde denetim yapıldı.


Adı verilmeyen bir otobüs firmasındaki çuvalları kontrol eden ekipler, sağlıksız koşullarda taşınan yaklaşık 1,5 ton büyükbaş hayvan karaciğeri buldu.

Sivas’tan gönderildiği belirlenen karaciğerleri teslim almaya gelen olmadı.

Otobüs firmasına ceza uygulanırken karaciğerler Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından imhaya gönderildi.

Antalya-Sivas arasındaki mesafe 765 kilometre.

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