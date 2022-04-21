Yolcu otobüsünde 63 sincap yavrusu bulundu: 327 bin lira ceza

Anadolu Otoyolu’nun Bolu kesiminde jandarma tarafından durdurulan yolcu otobüsünde 63 sincap yavrusu bulundu.

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AA’nın haberine göre Dörtdivan yakınlarındaki dinlenme tesisinin önünde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, Batman’dan İstanbul’a giden yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yapılan aramada iki tel kafes içinde 63 sincap yavrusu bulundu. Ekiplerin, hayvanların göndericisi ve alıcısını belirlemek için başlattığı çalışma sonucu sincap yavrularını İzmit’te ve Gebze’de alacak iki kişi tespit edildi.

Sincapları gönderen ve alacak üç kişiye ilgili kanun maddesi gereğince 327 bin lira idari para cezası uygulandı.

Yolcu otobüsünde bulunan sincap yavruları, Jandarma HAYDİ ekiplerince Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edildi. Sincap yavruları, incelemelerin ardından doğal yaşam alanlarına bırakılacak.