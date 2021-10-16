Samsun’da yolcu otobüsü uçuruma devrildi: İki kişi hayatını kaybetti, 14 yaralı

Samsun’da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
AA’nın aktardığına göre İstanbul’dan Trabzon’a gitmek üzere yola çıkan Osman Özsoy idaresindeki 53 DR 666 plakalı VİP Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Samsun-Ankara kara yolunun 31’inci kilometresindeki Boğaziçi Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.
Polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi ekiplerinin ip yardımıyla ulaşabildikleri kaza yerinde, araçta sıkışanlar güçlükle çıkarıldı.
Kazada yaralanan Beyzanur Karadeniz, Süveyla Çakır, Nilgün Aydemir, Seded Yamaç, Tuğba Tur, Yakup Çakır, Ayşegül Alemdar, Bayram Çevik, Köksal Vural, Hüseyin Özdemir, Resul Demir, Fatih Efiloğlu, Osman Özsoy ve Mustafa Kurbetoğlu ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Hayatını kaybeden iki kişinin kimlik tespit çalışması sürüyor.