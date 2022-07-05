Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Altı ölü, 25 yaralı

Kırklareli’nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu biri çocuk altı kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

Nilüfer Turizm firmasına ait İbrahim Güner idaresindeki 16 ABE 743 plakalı otobüs, ilçe çıkışında şarampole devrildi.

Bölgeye sağlık, güvenlik ve itfaiye ekibi sevk edilirken, çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Edirne’den Bodrum’a giden yolcu otobüsünün Lüleburgaz ilçesinde şarampole devrildiğini söyledi. Ekici, kazada biri çocuk altı kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin yaralandığını ifade etti.