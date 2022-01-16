Yolcu otobüsü, devrilen TIR’a çarptı: Bir kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilen TIR’a çarptıktan sonra devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.
AA’nın haberine göre sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 ED 9997 plakalı TIR, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Aşağıkale Tüneli mevkisinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrilerek karşı şeride geçti. Karşıdan gelen M.Y. idaresindeki 04 D 4942 plakalı yolcu otobüsü de TIR’a çarptıktan sonra devrildi.
Kaza mahalline 112 Acil Sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralalılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken dördünün durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle Sivas-Erzincan ve Sivas-Tokat kara yolunun bir kısmı trafiğe kapandı.