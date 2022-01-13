Yolcu kokpite zarar verdi; sefer başka uçakla yapıldı

ABD’li havayolu şirketi American Airlines’ın bir uçağının kokpitine girip zarar veren yolcu tutuklandı.

Yerel basındaki haberlere göre Honduras’tan ABD’nin Miami kentine gitmek üzere havalanacak uçağa yolcuların bindiği sırada kokpitin kapısı açıktı, adı açıklanmayan br yolcu içeri girerek zarar verdi. Kabin ekibi durumu fark edip güvenliğe haber verdi.

San Pedro Sula Havalimanı’ndaki uçaktan çıkarılan yolcu, polise teslim edildi ve tutuklandı. Hastanede bir dizi testten geçirildi ve birkaç saat sonra havayolu şirketi şikayetçi olmadığı için serbest bırakıldı.

Polisin açıklamasında, “La Ceiba (Honduras) kentinde yaşayan bu kişinin daha önce suç kaydı bulunmuyor. Diğer yolcular uçağa binmeden önce tuhaf davranışlar sergilediğini söyledi, testler yapıldı. Havayolu şirketi resmen şikayette bulunmadığı için serbest bırakıldı” dendi.

121 yolcu ve altı kişilik kabin ekibi bulunan uçağın yerine yeni bir uçak ayarlandı. Yolcular sekiz saat gecikmeli olara Miami’ye ulaştı.