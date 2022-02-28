Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yol kar nedeniyle kapandı; cenaze kızakla mezarlığa taşındı

Artvin’in Şavşat ilçesinde kar nedeniyle mahalle arası yolları kapalı köydeki cenaze, tahta kızakla mezarlığa taşındı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre ilçeye bağlı Maden köyü muhtarı Musa Çimen’in babası Ali Vehbi Çimen yaşlılığa bağlı nedenlerle 90 yaşında hayatını kaybetti.


Çimen’in cenazesi, köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle aralarında kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulması nedeniyle araçla taşınamadı. Bunun üzerine kızağa konulan cenaze, köy sakinlerince sırasıyla çekilerek yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki mezarlığına götürüldü.

Çok dar ve dik olan köy içindeki yollara iş makinelerinin giremediğini, bu nedenle kardan kapalı yolların açılamadığını söyleyen Musa Çimen, babasını toprağa vermenin acısını yaşadığını dile getiren Çimen, “Bu acı günümüzde bizi yalnız bırakmayan ve kızakla 2 kilometrelik yol boyunca cenazemizi taşıyan köy halkına, dost ve akrabalarımıza teşekkür ederim” dedi.

SON HABERLER

Nadir hastalıklar doktor doktor dolaştırıyor

Nadir hastalıkları bulunan hasta ve yakınlarının çözüm bekleyen pek çok sorunu var. Her birinin hastalığına göre yaşadığı güçlükler farklı. Nadir hastalıklardan biri olan, primer immün yetmezlik (PİY) hastası 29 yaşındaki aile hekimliği uzmanı Dr. Hasancan Cengiz ile hastalığını ve yaşamını nasıl etkilediğini konuştuk.