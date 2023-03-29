Yoksulluk sınırı 31 bin lirayı aştı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (Türk-İş) göre martta dört kişilik bir aile için açlık sınırı 9 bin 590 liraya, yoksulluk sınırı 31 bin 240 liraya yükseldi. Açlık sınırıyla yeni asgari ücret arasındaki fark 1084 lira.

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Dört kişilik bir aile için açlık sınırı tutarı, sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için gerekli aylık gıda harcanması tutarı üzerinden hesaplanıyor. Bu tutar şubatta 9 bin 425 lira, yoksulluk sınırıysa 30 bin 700 liraydı.

Açlık sınırı martta bir önceki aya göre yüzde 1,76 oranında artışla 9 bin 590 lira oldu. Son iki aylık değişimse yüzde 17,96 oldu. Bir önceki seneye göre artış yüzde 94,62.

Gıda harcamasıyla giyim, konut yani kira, elektrik, su, yakıt ile ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı yani yoksulluk sınırı da 31 bin 241 liraya ulaştı.

Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’yse aylık 12 bin 469 lira olarak kaydedildi.