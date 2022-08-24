YÖK başkanı: Üniversite hastanelerindeki sağlıkçıların ek ödemeden yararlanması için çalışma başlatıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin de döner sermaye ek ödemesinden yararlanması için çalışma başlatıldığını duyurdu.
Özvar, Twitter hesabındaki paylaşımında YÖK’ün Hazine ve Maliye Bakanlığıyla iş birliği halinde bir yasal mevzuat çalışması başlattığını bildirdi.
YÖK başkanı şunları yazdı: “Düzenlemenin yapılmasıyla birlikte, güncellenmiş hâliyle döner sermaye ek ödemesi uygulamasından, üniversite hastanelerinde çalışan öğretim elemanlarımız da yararlanacaktır.”