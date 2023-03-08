Yoğun bakımda unutulup ölen hastalar ailelerinden habersiz gömülmüş

ALTAN SANCAR

Hatay’daki Özel Defne Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde unutulduğu için hayatını kaybeden hastalardan bazıları yakınlarına haber verilmeden defnedilmiş. Yakınları hastaları günlerce boşuna aramış.

Fotoğraf: Diken

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en ağır hasarı alan kentlerden Hatay’da yoğun bakım ünitelerinde unutulan hastaların hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.

Diken depremin ardından ulaştığı Hatay’daki Özel Defne Hastanesi’nin yoğun bakımından tahliyeleri 7 Şubat’ta okurlarına duyurmuştu. Hastane çalışanları kendi cebinden ödediği parayla bir vinç kiralamış ve ulaşabildiği hastaları tahliye etmişti. Çalışanlar buna karşılık entübe durumdaki hastalardan bazılarının hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtmişti.

Depremin üzerinden günler geçtikten sonra ortaya çıkan görüntüler, hastane çalışanlarını doğrulamış ve yoğun bakımda hayatını kaybeden hastalara depremin üçüncü günü ulaşılabildiği ortaya çıkmıştı.

Bu kadar da değilmiş

Yoğun bakımda bulunan yakınını kaybeden bir Hataylı, çıkarılan cenazelerin ailelere haber verilmeden toprağa verildiğini aktardı. 18 Şubat öncesine kadar ailesiyle yakınını aradığını belirten yurttaş, defni kendi başlarına araştıra araştıra öğrendiklerini söyledi.

İsmi bizde aklı Hataylı yurttaş, 6 Şubat’ta yoğun bakımda bulunan anneannesinden gün boyu haber alamamış. Diken’in 7 Şubat tarihli haberinde hastaların tahliye edildiğini gören aile, yaşlı kadının da sağ olarak çıkarıldığı umuduyla arayışlarına başlamış.

Bu arayış 19 Şubat’a kadar sürmüş. O gün aileye vefat haberi verilmiş. Cenazenin çıkarıldıktan sonra da defnedildiğini öğrenen aile bunun üzerine arayışını sonlandırmak zorunda kalmış.

Tek vaka bu değil. Aileye göre başka hasta sahipleri de yoğun bakımda öldüğü anlaşılan yakınlarının günler sonra enkazdan çıkarılarak habersizce defnedildiğini öğrenmiş.