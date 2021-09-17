YKS ek yerleştirme başvuruları 20-23 Eylül arasında

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ek yerleştirme başvurularının 20-23 Eylül tarihleri arasında alınacağını açıkladı.

Fotoğraf: AA ( İsa Terli – Anadolu Ajansı )

YKS sonuçlarına göre yapılan ilk yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara her yıl bir ek yerleştirme hakkı veriliyordu. Bu yıl pandemi ve kontenjanlarda yaşanan boşluk nedeniyle tanınan ek yerleştirme hakkı ikiye yükseltilmişti.

Aygün, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, tercihlerin kurumun internet sitesi ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabileceğini belirtti.

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan bilgilendirmede ise adayların, 2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle bireysel olarak yapacağı hatırlatıldı.

Tercih işlemlerinin 20 Eylül saat 10:00’da başlayacağı ve 23 Eylül saat 23.59’da sona ereceği kaydedildi.

Bilgilendirmede, ayrıca, adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları tavsiyesinde bulunuldu.