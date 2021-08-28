Yine ‘yorgun mermi’: Sultangazi’de 11 yaşında bir çocuk vuruldu

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan 11 yaşındaki Muhammet A. kimliği belirsiz kişilerce havaya sıkılan kurşunların hedefi oldu.

Fotoğraf: DHA

Muhammet A.’nın omuzundan bir anda kan akmaya başlayınca aile çivi saplandığını düşünerek çocuğu hastaneye götürdü. Çekilen MR’da omzunun arkasına mermi saplandığı anlaşıldı.

Yaklaşık iki saat süren operasyon sonunda mermi çıkarıldı. Müşahede altına alınan çocuğun hayati tehlikesi bulunmuyor. Polis, soruşturma başlattı.

Baba İbrahim A. şunları söyledi: “Artık çocuklarımızı dışarıya bile gönderemiyoruz. En yakın zamanda yakalanmalarını istiyorum. Kimseyle bir alıp veremediğimiz de yok. Maganda kurşunu, silah sesi bile duymamış, çivi zannetmiş. Çok uzaktan gelmiş, mesafe yakın olsaydı kurşun delip geçerdi. Tam kaburgasının oraya saplanmış. Durumu şu an iyi, mermiyi gece 1’de çıkardılar. Pazar gününe kadar tedavi görecek. Pazartesi günü taburcu edilir inşallah.”

Türkiye’de sadece 22-23 Ağustos arasındaki 24 saatlik zaman diliminde, rastgele silahla havaya açılan ateşler nedeniyle dört çocuk vurulmuş, sekiz yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetmişti.