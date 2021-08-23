Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Yorgun mermi’: Bir günde dört çocuk vuruldu, biri hayatını kaybetti

Türkiye’de son 24 saatte rastgele silahla açılan ateşler nedeniyle dört çocuk vuruldu. Sekiz yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, biri ağır üç çocuk ise yaralı.

Fotoğraf: Twitter



Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde fıstık bahçesinde kalbine ‘yorgun mermi’ isabet eden sekiz yaşındaki Mert Yıldırım kurtarılamadı. Mermiyi ateşleyenin kimliği bilinmiyor, arama sürüyor.


Samsun’un Çarşamba ilçesinde ailesiyle gittiği parkta salıncakta sallandığı sırada göğsüne ‘yorgun mermi‘ isabet eden iki yaşındaki Berkin Aydemir, ağır yaralandı. Soruşturma başlatan polis, silahı ateşleyen kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, düğünde havaya rastgele ateş açılması sonucu beş yaşındaki Ö.M.T. bacağından yaralandı. Gözaltına alınan iki kişi çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Şahısların gözaltına alındığı sırada çıkan arbedeye müdahale etmek isteyen muhtar havaya ateş açınca ayrıca bir kadın daha vuruldu ve hastanelik oldu.

Diyarbakır’da sokakta ortasında husumetlisine ateş eden bir şahsın silahından çıkan mermi, 11 yaşındaki Melih B.’nin ayağına isabet etti. Mermi, çocuğun dizkapağından ameliyatla çıkarıldı. Silahı ateşleyen şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Kaldırımda yürürken ‘yorgun mermi’ isabet eden 17 yaşındaki genç öldü

SON HABERLER

Boğaziçi’ne ‘istenmeyen aday’ İnci’nin atanmasında perde arkası

‘Kayyım rektör’ Prof. Dr. Melih Bulu’nun görevden alınmasından sonra Boğaziçi Üniversitesi’ne en az Bulu kadar istenmeyen yardımcısı Prof. Dr. Naci İnci’nin atanması Boğaziçililerce tepkiyle karşılandı. İnci’nin, Boğaziçi’ndeki ‘güvensizlik oylaması’nda katılımcıların yüzde 95’i tarafından istenmediği ortaya çıkmıştı. Adaylar arasındaki Prof. Dr. Mine Eder ve Prof. Dr. Taner Bilgiç, atamanın perde arkasını ve bundan sonra atılacak adımları Diken’e anlattı.

Turizmde dipten dönüş

Temmuz ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre baz etkisiyle yüzde 367 arttı ve 4 milyon 360 bin 952’ye yükseldi. Bu rakam son 21 ayın zirvesi olsa da pandemi öncesine göre kayıp hala yüzde 34’ün üstünde.