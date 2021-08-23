‘Yorgun mermi’: Bir günde dört çocuk vuruldu, biri hayatını kaybetti

Türkiye’de son 24 saatte rastgele silahla açılan ateşler nedeniyle dört çocuk vuruldu. Sekiz yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, biri ağır üç çocuk ise yaralı.

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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde fıstık bahçesinde kalbine ‘yorgun mermi’ isabet eden sekiz yaşındaki Mert Yıldırım kurtarılamadı. Mermiyi ateşleyenin kimliği bilinmiyor, arama sürüyor.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde ailesiyle gittiği parkta salıncakta sallandığı sırada göğsüne ‘yorgun mermi‘ isabet eden iki yaşındaki Berkin Aydemir, ağır yaralandı. Soruşturma başlatan polis, silahı ateşleyen kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, düğünde havaya rastgele ateş açılması sonucu beş yaşındaki Ö.M.T. bacağından yaralandı. Gözaltına alınan iki kişi çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Şahısların gözaltına alındığı sırada çıkan arbedeye müdahale etmek isteyen muhtar havaya ateş açınca ayrıca bir kadın daha vuruldu ve hastanelik oldu.

Diyarbakır’da sokakta ortasında husumetlisine ateş eden bir şahsın silahından çıkan mermi, 11 yaşındaki Melih B.’nin ayağına isabet etti. Mermi, çocuğun dizkapağından ameliyatla çıkarıldı. Silahı ateşleyen şahsı arama çalışmaları sürüyor.