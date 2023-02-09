Yine o haykırış ve yine tüylerimiz diken diken: Sesimi duyan var mı?

Arama kurtarma ekipleri ve enkazın altındaki canlarından umudunu kesmeyenler hep bir ağızdan bağırıyor: Sesimi duyan var mı…

Tiktok kullanıcısı @brsss_1953‘nin Kahramanmaraş’ta çektiği video, bir can daha kurtarmak için inatla umut edip insanüstü güçle çalışanları gösteriyor bize.

Arama kurtarma çalışmaları için deprem bölgesine gelen madenciler ve enkazdaki yakınlarından haber almayı bekleyenler tek bir ağızdan “Sesimi duyan var mı” diye bağırıyor.

Sonra sessizleşip kulak kesiliyorlar tek vücut olarak.

Bir ses gelirse çalışma başlayacak, bir can daha kurtulacak.

Güç bitiyor, sabır bitiyor ama umut kolay kolay bitmiyor.