Yılmaz Özdil: Soylu’yla hiç fotoğrafı yok, kusuru bu olabilir mi?

Emre Olur yakalanınca, medyadaki suç örgütünün şeması hazırlandı deniyor… Geceliği 100 bin liralık otelde avantadan kalan gazeteciler varken, satılık kalemiyle tetikçilik yapan, para karşılığında yalan söyleyen gazeteciler varken, sosyal medyada sahte isimle trollük yapan, iftira atan, haysiyet celladı gazeteciler varken, karaparacılardan şantajla para koparmaya çalışan gazeteciler varken, uluslararası dolandırıcılara Robin Hood muamelesi yapan gazeteciler varken, borsada manüplasyon yapan gazeteciler varken, ihale kovalayan çantacı gazeteciler varken, lağıma dönüşmüş medyamızın şekli şema’li ortadayken, medyadaki suç örgütünün daha nasıl şema’sı çıkarılacak birader? Bankasya’da hesap açanlar bile hapse atılırken, Bankasya’da senelerce genel müdürlük yapan arkadaş hakkında, bundan Halkbankası’na şahane genel müdür olur mu dedi Emre Olur? Aynı arkadaş hakkında, bundan muhteşem sermaye piyasası kurulu başkanı olur mu dedi Emre Olur? Sarayda antin kuntin işler çeviren danışman mıdır Emre Olur?

Süleyman Soylu’yla hiç fotoğrafı yok. Suçu bu olmasa bile, kusuru bu olabilir mi?

Yılmaz Özdil’in yazısı