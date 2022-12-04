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Yaramazlara biraz batar!

Yılmaz Özdil: Salondakilerin suratına çay poşeti fırlatmayı bile düşünemediler birader

Chp, bilimsel kalkınma vizyonu açıkladı.

Gerçekten bu işi bilmiyorlar.


Maraş dondurmacıları gibi kafasında püsküllü fesle dolaşan tımarhanelik heriflerden akıl alacaklarına, sarıklı cübbeli zırcahil tarikatçıların fikrini soracaklarına, Daron Acemoğlu, Refet Gürkaynak, Jeremy Rifkin, Hakan Kara, Ufuk Akçiğit gibi dünyaca saygın uzmanlara danışıyorlar, gerçekten anlamıyorlar bu işten.

Salonu dolduranların suratına çay poşeti fırlatmayı bile düşünemediler birader, bu zihniyet ülkeyi nasıl yönetecek!

Yılmaz Özdil’in yazısı

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