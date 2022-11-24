Yılmaz Özdil: Deprem oldu, siren çalmadı

Düzce depreminin yıldönümünde -10 gün önce- ülke genelinde tatbikat yapıp, cep telefonlarımızdan siren çaldırdılar. Düzce’de gerçekten deprem oldu, kimsenin cep telefonunda siren miren çalmadı. Bazı ilerizekalı arkadaşlar bunun sebebini izah ediyor, “deprem önceden tespit edilemez, o yüzden çalmadı” diyor. Bizim kafamız pek çalışmadığı için merak ediyoruz, o halde tatbikatında niye siren çaldı?
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