Yılmaz Özdil: Deprem oldu, siren çalmadı

Düzce depreminin yıldönümünde -10 gün önce- ülke genelinde tatbikat yapıp, cep telefonlarımızdan siren çaldırdılar. Düzce’de gerçekten deprem oldu, kimsenin cep telefonunda siren miren çalmadı. Bazı ilerizekalı arkadaşlar bunun sebebini izah ediyor, “deprem önceden tespit edilemez, o yüzden çalmadı” diyor. Bizim kafamız pek çalışmadığı için merak ediyoruz, o halde tatbikatında niye siren çaldı?

Yılmaz Özdil’in yazısı