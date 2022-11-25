Yılmaz Özdil: ‘Bütçe’ haricinde her şey konuşuluyor

Peki, içişleri bakanlığının bütçesi ne kadar oldu kardeşim? Girin lütfen internete, bu konuyla alakalı bütün haberleri okuyun, bulamazsınız! “İçişleri bakanlığı bütçesi kabul edildi” başlıklı haberlerin içinde bile bütçenin kaç lira olduğu yazmıyor iyi mi! Adı üstünde “bütçe” konuşuluyor ama, “bütçe” haricinde her şey konuşuluyor, sadece “bütçe” konuşulmuyor. Bence bundan sonra bütçemizle alakalı olarak biz de böyle yapalım.

Yılmaz Özdil’in yazısı