Yılmaz Özdil: Balkan çeteleri memlekette cirit atıyor

Avrupa’da fellik fellik aranan İtalyan uyuşturucu baronunun dört yıldır Antalya’da yaşadığı ortaya çıkıyor. Lübnan mafyasıyla İran mafyası kara parayı kırışamıyor, İstanbul’da lüks alışveriş merkezinin lüks restoranında buluşuyorlar, tee Almanya’dan bu iş için gelen Alman motosiklet çetesi buluşmayı basıyor, herkes birbirine ateş ediyor, birbirlerini vuruyorlar, masalar şişeler havalarda uçuşuyor, orada bulunan ama hadiseyle alakası olmayan bir Ukraynalı bile yaralanıyor. Balkan çeteleri memlekette cirit atıyor. Azeri, İran, Gürcü mafya grupları İstanbul’daki alışveriş merkezinin restoranında çatışıyor. Beşiktaş’ta çapraz ateşe alınan var, Şişli’de motosikletle kafasına sıkılan var, Bağdat caddesi’nde restorandan çıkarken vurulan var, Yeşilköy’de taranan var. Yatıyla Boğaz’da tur atarken, sırf zevk için havaya otomatik silahlarla ateş açanlar var. İranlı uyuşturucu baronları lüks residanslarda laboratuvarlar kurmuş, şakır şakır metamfetamin üretiyor, Afgan uyuşturucu baronlarıyla ortak çalışıyorlar. İşkenceyle sorgulama yapılan rezidans katları var. Rus mafyası zaten gani… Artık tercüman kullanmalarına bile gerek kalmadı, burada yaşaya yaşaya Türkçe öğrendiler. Kendisine İstanbul’da anıt mezar yaptırılmış Rus mafya babası var. Bulgar mafyasıyla Gürcü mafyası Edirne’de çatışıyor.
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İzmir’de çıkan kavgada iki kişi öldü
İzmir’in Buca ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, iki kişi hayatını kaybetti.
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Peru’da, Cumhurbaşkanı Dina Boluarte’nin istifa etmesini ve erken seçime gidilmesini talep eden protestocular ile polis arasında çıkan çatışmalarda ölü sayısı 60’a yükseldi.
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Organ nakliyle hayata tutundular, şimdi bağış için yarışıyorlar
Biri karaciğer, diğeri böbrek nakli olan iki sporcu, organ bağışının artması için şampiyonalarda yarışıyor. Ölümün kıyısındayken organ nakilleriyle yaşama tutunan Selma Dilek ve Teoman Erdoğan, büyük bir çabayla konuya dikkat çekiyor.
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HDP eş genel başkanları: Hiçbir kutsala ve inanca yönelik saldırı kabul edilemez
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Rasmus Paludan’ın İsveç’te İslam dininin kutsal kitabı Kuran’ı yakması sonrası İslamcılar İstanbul’daki İsveç Başkonsolosluğu’na girmeye çalıştı.
Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş cinayeti için söz verdi: Her şeyi biliyoruz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ülkücü Sinan Ateş’in katillerini dört ay sonra adalet önüne çıkarmak üzere çalışmaya başlayacağız” dedi.