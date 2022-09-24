Yılmaz Özdil: Akp’nin raf ömrü doldu

VATAN toprağını arsa’ya benzeten asrın liderimiz, devlet yönetimini de market’e benzetti, “ben ekonomistim, benim ülkemdeki marketlerde raflar dolu” dedi. Daha önce “devlet yönetmek bakkal dükkanı yönetmeye benzemez” demişti, bakkala benzemiyor ama, markete benziyor demek ki! Halbuki…

Markette alışveriş yaparsak, satın aldığımız ürün kaç paraysa ödüyoruz, satın almadığımız ürüne para ödemiyoruz. Devlet dediğin marketse, geçmediğimiz köprüye, girmediğimiz tünele, uçmadığımız havalimanına niye para ödüyoruz?

Devlet market, vatandaş müşteriyse, müşteri olarak söylüyorum… Raflar gerçekten dolu ama, Akp’nin son kullanma tarihi doldu. Bu halde bile satılır mı derseniz? Ürünlerin ambalajını okumayan dikkatsiz müşterilere satılır. Ama, bilinçli tüketici açısından, Akp’nin raf ömrü doldu!

Yılmaz Özdil’in yazısı