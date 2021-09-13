Yılmaz Erdoğan ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın yer aldığı Netflix filmi ‘Kin’den ilk fragman

Yılmaz Erdoğan ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın rol aldığı Netflix filmi ‘Kin’in ilk fragmanı yayınlandı.

Güney Kore yapımı bir filmden uyarlanan ‘Kin’ bir başkomiserin kendisini içinde bulduğu ikilemlerle dolu durumu anlatıyor.

Yönetmen koltuğunda Türkan Derya’nın oturduğu yapımın oyuncu kadrosunda Erdoğan ve Taylan’ın yanı sıra Cem Yiğit Üzümoğlu, Rüzgar Aksoy ve Duygu Sarışın gibi isimler yer alıyor.

8 Ekim’de yayınlanacak filmin konusu ise şöyle: “Başkomiser Harun, mesleğinin en büyük ödülünü aldıktan sonra ekip arkadaşlarıyla kutlamaya gider. Ödülden sonra terfi alacağına emin olan Harun, o gece eve dönerken bulunduğu taksideki şoförün saldırısı sonucu kendini savunurken cinayet işler. Ertesi sabah bu cinayet vakası emniyete ulaşır ve Harun, kendi işlediği cinayetin faalini aramaya başlar. Hem kaçan ve hem kovalayan olmanın stresiyle başa çıkmaya çalışırken, bulduğu her ipucu onu çok daha karmaşık bir olayın içine çeker.”