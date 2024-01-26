Yıllardır göç etmeyen leyleklere köylüler sahip çıkıyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yıllardır göç etmeyerek elektrik direğindeki yuvalarında yaşamayı sürdüren iki leyleğe köylüler sahip çıkıyor.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre ilçedeki Nehil Sazlığı’na yıllar önce gelen ve sonbaharda göç etmeyerek Köprücük köyünde elektrik direğinin üzerindeki yuvada kalan leylekler, görenlerin dikkatini çekiyor.

Kar ve dondurucu soğuğa rağmen bölgede kalan leyleklerle yakından ilgilenen köy sakinleri, bazen evlerinden getirdikleri yemekle bazen de satın aldıkları balıklarla kuşları besliyor.

Köylüler, her yıl sonbaharda üşümemeleri için yuvalarına saman bıraktıkları leyleklerin göç etmesini istemiyor.

Köy sakinlerinden Lokman Cankurtaran, leyleklerin köyün maskotu haline geldiğini söyledi.

Leylekleri çok sevdiklerini belirten Cankurtaran şunları dedi:

“Bu kuşlar 22 yıldır köyümüzde. Kışın sürekli köyümüzdeki derelerde besleniyorlar. Biz de zaman zaman balık ve yiyecek veriyoruz. Önceden yuvaları cami bacasındaydı ama cami yenilenince leylekler yuvalarını biraz ilerdeki elektrik direğine yapmış. Onları elimizden geldiğince korumaya çalışıyoruz.”