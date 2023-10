Yıllanmış şarkılardan yıllanacak şaraplara: Rock yıldızı Sting şarap üretimine başladı

BERNA KAYTAZ

Gordon Matthew Thomas Sumner, tanındığı sahne mahlasıyla Sting, 1977’de ‘The Police’ grubuyla başladığı kariyerine son derece sağlıklı ve üretken bir müzisyen olarak devam ediyor. Sting bir yandan da eşi Trudie İtalya’nın Toskana bölgesinde organik metotlarla şarap, zeytinyağı ve bal üretiyor.

Fotoğraf: Sting ve Trudie Il Palagio’nun şarap mahzeninde / Jaime Travezan

Sting ve Trudie’nin İtalya aşkı 1990’a dayanıyor. İlk çocukları Pisa’nın doğumu için bilinçli olarak İtalya’da bulunmayı seçen çift, böylece İtalya’ya yerleşmenin planlarını yapmaya başlıyor. Pitoresk Toskana kasabası Figline Valdarno’nun üzerinde yer alan Il Palagio villasını gördüklerinde çok etkileniyorlar. Villa, son 20 yıldır Sting ve Trudie’nin büyüyen ailesinin yazlık evi ve birçok samimi parti, özel konser ve yıldönümlerinin mekanı.

Villadaki misafirhaneler, üzüm bağları ve zeytinlikler Sting ve Trudie tarafından restore edilmiş. Bu organik çiftlik ve üzüm bağı zaman zaman Sting’in dostlarına verdiği özel konserlerin de mekanı. Sting, beş albümünü yazdığı ve bazı şarkı kayıtlarını da yaptığı bu Toskana çiftliğini eşiyle beraber 1997’de satın alıyor. Babası çiftçi olan Trudie, sadece villayı değil araziyi de restore etmek, tükenmiş ve ihmal edilmiş üzüm bağlarını ve zeytinlikleri yeniden hayata döndürmek için uzun uğraşlar veriyor.

Ünlü şarap bilimci ve danışman Riccardo Cotarella, şarap üretimine yardımcı olmak üzere Sting ve Trudie’ye danışmanlık yapıyor. Üzerinde çalıştıkları bir köpüklü, bir beyaz, bir roze ve üç kırmızı şarap üretimiyle çift, organik ilkelere göre yerli ve uluslararası üzüm çeşitleri kullanarak yılda yaklaşık 150 bin şişe şarap üretiyor.

Gençliğinde şarap sevmeyen ve tam bir bira tutkunu olan Sting, tur organizatörleri tarafından soyunma odasına bırakılan şarapları içmez yol menajerine verirmiş. Sonrası şöyle: “Birkaç yıl sonra onu evinde ziyaret ettim ve bana harika şarap koleksiyonunu gösterdi. Bordeaux, Châteauneuf-du-Pape… Vay be, dedim, ne koleksiyon ama! Ve bana hepsinin benim olduğunu söyledi. Turlardan gelen tüm o hediye şişeleri biriktirmiş. İşte o noktada şarap ilgimi çekmeye başladı.”

Şaraplara Sting’in şarkılarının adı veriliyor

Sting ve Trudie ürettikleri şaraplara Sting’in şarkılarının isimlerini veriyor. Villa İl Palagio’da üretilen ilk kırmızı şaraplarının ismi, Message In A Bottle.

Sting, 1979’da yayımlanan ikonik şarkısı Message In A Bottle’ı yazdığında, insanların evrensel bağ kurma ihtiyacını dile getiriyordu. Mesagge In A Bottle isimli şarap için şöyle diyor: “Lezzetli bir şişe şarabın tadını çıkarmak için arkadaşlarla olmaktan daha iyi bir yol olabilir mi?”

Villa Il Palagio’da üretilen ve en sevdiğini söylediği ‘amiral gemisi’ şarabı için Sting, 1987’de kaydettiği ‘Nothing Like The Sun’ albümünün en etkileyici şarkılarından ‘Sister Moon’u seçiyor. Sangiovese, Cabernet Sauvignon ve Merlot karışımı şarap, 12 ay boyunca Fransız fıçılarında olgunlaştırılıyor.

“Şarabın ismi 1980’lerde yazdığım bir şarkının başlığı. Burada kendimi doğaya çok yakın hissediyorum. Endüstriyel bir bölgede büyümüş biri olarak, doğa benim için bir mucize olmaya devam ediyor. Doğada her şeyin büyümesi mucize. Sister Moon, tefekkürü teşvik eden bir şarkı. Zengin ve gizemli. Büyük şarapların, büyük şarkılar gibi bir anlatısı olduğunu fark ettim. Bir başlangıç, bir orta ve bir son. Ve sonrasında hala onları düşünüyor olacaksınız.”

Şaraphanenin hemen üstünde yer alan kayıt stüdyosunda müzik üretimini sürdüren Sting, şaraphaneden gelen üzüm kokularının yaratıcılığını etkilediğini söylüyor.

1994’te ‘Fields Of Gold’ adlı çok satan ve çok sevilen Sting albümünde bulunan ‘When We Dance’ şarkısı özlemi ve aşkı anlatıyor. Sting şarkısını, “Birbirine aşık kadın ve erkeğin dansına melekler şahit olsalardı dehşete kapılır ve kanatlarını saklarlardı” diye anlatıyor. Bu büyüleyici aşk dansı Sting ve Trudie’de baharı çağrıştırıyor. Chianti bölgesinde, bahar geldiğinde son hasattan elde edilen şarabı içmek gelenekseldir. Sting’in ‘When We Dance’ şarkısından adını alan bu büyüleyici günlük Chianti. 95 Sangiovese ile Canaiolo ve Colorino üzümlerinin karışımından oluşuyor. Görkemli bir yakut kırmızısı olan When We Dance şarabı, pürüzsüz ve dengeli bir palete sahip.

Covid kısıtlamalarının ardından Sevgililer Günü’nde Sting ve Trudie, ilk beyaz şaraplarını üretiyorlar: Baci Sulla Bocca (Dudaklardaki Öpücükler). 100 Vermentino’dan yapılan şarap mayalanmamış, gevrek ve meyve odaklı.

Trudie yeni şaraplarını şöyle açıklıyor: “Dudak uçuklatan tazeliğe sahip, canlandırıcı bir şarap. Yüzlerimizi maskelerle kapatmanın ardından, bu şarabın romantizmin geri dönmesi için bir çağrı olmasını istedik; samimiyet ve bağlantı için.”

72 yaşındaki rock müzisyeni, şarabın hikayelerin anlatılmasını teşvik ettiğini belirtiyor. Öyle görünüyor ki, “Bir kadeh şaraptan sonra anlatma ve dinleme konusunda daha becerikliyizdir. Ve bu da benim yaratıcılığımı teşvik ediyor” diyen Sting’den daha çok üzüm kokulu, aklımızı başımızdan alacak şarkılar dinleyeceğiz.