Yılın merakla beklenen yapımları: Ayvalık Film Festivali programı açıklandı

Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nde, yılın merakla beklenen yerli ve yabancı yapımları sinemaseverlerle buluşacak.

Bu yıl Seyir Derneği tarafından 14-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin programı belli oldu.

Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi, Sanat Fabrikası Tiyatrosu, Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro‘da yapılacak film gösterimleri için biletler 8 Eylül’de Biletix ve Ayvalık’taki Küçük Han’da açılacak gişeden satışa çıkacak.

May December

Festival, Todd Haynes imzalı ‘May December’ filmiyle açılacak. Julianne Moore ve Natalie Portman’ın başrollerde yer aldığı film, yirmi yıl önce basını meşgul eden bir skandalın, çekilecek bir film nedeniyle tekrar gündeme gelmesini konu alıyor.

Festival çerçevesinde toplam 57 film gösterilecek. Festival, gösterimlerin yanı sıra film ekiplerinin katılımıyla gösterim sonrası söyleşilere, filmlerin temalarından hareketle düzenlenecek panellere ve üniversite öğrencilerinin hem çeşitli atölyelerde eğitim alacakları hem de festivalde çalışma deneyimi kazanacakları ‘Genç Sinema’ programına ev sahipliği yapacak.

Çocuklar için ilk kez

Ayrıca festival, 17 Eylül’de Sabancı Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi’nde tüm güne yayılan farklı etkinliklerle dolu ‘Seyir Çocuk Günü’nü de ilk kez düzenleyecek.

Türkiye seçkisi

Festivalin Türkiye Sineması 2022-2023 bölümünde ise ulusal ve uluslararası festivallerde gösterilmiş yerli yapımları yer alacak.

Fotoğraf: Cam Perde

Belmin Söylemez’in on yıllık uzun bir aradan sonra çektiği ikinci uzun metrajı ‘Ayna Ayna’, ilk gösterimi bu yıl Berlin Film Festivali’nde gerçekleşen Ayşe Polat’ın ‘Kör Noktada’sı, Fikret Reyhan’ın eski kocasının gölgesini hayatında sürekli hisseden bir kadının hikâyesini seyirciyi diken üstünde tutarak anlattığı üçüncü filmi ‘Cam Perde’, ilk gösterimi bu yıl Rotterdam Film Festivali’nde gerçekleşen Umut Subaşı’nın ilk uzun metraj filmi ‘Sanki Her Şey Biraz Felaket’, Derviş Zaim’in yeni filmi ‘Tavuri’, Selcen Ergun’un geçen yıl Toronto Film Festivali’nde prömiyerini yapan filmi ‘Kar ve Ayı’, Özcan Alper’in senaryosunu Murat Uyurkulak ile birlikte yazdığı ‘Karanlık Gece’, Kerem Ayan’ın 1985 yazından bir İstanbul portresi sunan ‘Oregon’u Ayvalık izleyicisiyle açık havada buluşacak.

Dünya festivallerinden seçkiler

Festivalin uluslararası programında bu yıl Cannes, Berlin, Karlovy Vary, Selanik gibi dünya festivallerinde prömiyerini yapan ve önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Toronto Film Festivali’nin ardından Ayvalık’ta gösterilecek yılın merakla beklenen filmleri yer alıyor.

Canavar

Cannes Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan ve Jüri Ödülü’nü kazanan usta yönetmen Aki Kaurismäki imzalı ‘Sararmış Yapraklar’, dünya prömiyerini yaptığı Cannes’dan En İyi Senaryo ve Kuir Palmiye ödülleriyle dönen Hirokazu Kore-eda imzalı ‘Canavar’, Vietnam asıllı Fransız yönetmen Trần Anh Hùng’ın Cannes’dan En İyi Yönetmen Ödülü’yle döndüğü ‘Şeflerin Aşkı’, İlker Çatak’ın, Almanya’nın bu yılki Oscar adayı olarak seçilen bol ödüllü yeni filmi ‘Öğretmenler Odası’, Arjantinli yönetmen Rodrigo Moreno imzalı ‘Kabahatliler’, politik başyapıtların yaratıcısı Ken Loach imzalı ‘Umudunu Kaybetme’, Tunuslu yönetmen Kaouther Ben Hania’nın Cannes’dan Golden Eye ödülüyle dönen filmi ‘Dört Kız Kardeş’, Zach Braff’ın yazıp yönettiği, başrolleri Florence Pugh ve usta oyuncu Morgan Freeman’ın paylaştığı ‘Yeniden Başla’, Valérie Donzelli’nin aile içi şiddeti etkileyici şekilde işlediği ‘Narsistle Aşk’, Stephen Frears’in ‘Kayıp Kral’ı ve Benoît Jacquot’nun sahne arkasında oyuncuların yaşadığı sürecin hem teknik hem de kalbi bir deneyim olduğunu, belki de ikisinin birbirinden ayrılamayacağını düşündüren filmi ‘Ezbere’ festival kapsamında beyazperdede olacak.

Festivalin daha detaylı program çizelgesine buradan ulaşabilirsiniz.