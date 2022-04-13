‘Yılın bankacısı’na şirket kredi kartını striptiz kulübünde, Tinder buluşmasında kullanmaktan hapis cezası

İsviçre’de striptiz kulüplerinde, Tinder buluşmalarında şirket kredi kartını kullanan eski banka CEO’su hapse mahkum edildi.

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Raiffeisen Bank’ın eski CEO’su Pierin Vincenz, Zürih’te hakim karşısına çıktı. Davaya yoğun ilgi gösterilmesi nedeniyle duruşma mahkeme salonundan konser salonuna taşındı.

Bankacının striptiz kulubünde ödediği 200 bin İsviçre frangı hesabı iş harcaması olarak gösterdiği, Tinder’dan tanışığ buluştuğu kadınla 700 frank hesap ödediği yemeği iş görüşmesi olarak gösterdiği belirtildi.

Bir dönem ‘yılın bankacısı’ seçilen Vincenz, dolandırıcılık da dahil farklı suçlamalardan üç yıl dokuz ay hapis cezası verildi. Ayrıca, 1,3 milyon İsviçre frangı (25 milyon lira) tazminat ödesine hükmedildi.

Bankacının avukatı karara itiraz edeceklerini belirtti.