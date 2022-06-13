Yıldız Kenter’in hayatı belgesel oldu: ‘Caniko’

‘Türk tiyatrosunun kutup yıldızı’ Yıldız Kenter’in hayatını anlatan ‘Caniko’ belgeseli izleyiciyle buluşuyor.

Yıldız Kenter’in hayata ve tiyatroya bıraktığı izleri anlatan ‘Caniko’ belgeselinin prömiyer gösterimi 20 Haziran’da 21:15’te ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda yapılacak. Yıldız Kenter’e bir saygı duruşu niteliği taşıyan ‘Yıldız’ın Yıldızları’ konseri ise 21 Haziran Salı akşamı piyanist ve besteci Çiğdem Erken yönetmenliğinde Kenter’in öğrencilerini ve dostlarını aynı sahnede buluşturacak.

ENKA Sanat’ın yapım sponsorluğunu üstlendiği belgeselin yönetmenliğini Selçuk Metin yaptı, senaryosunu Zeynep Miraç yazdı, görüntü yönetmenliğini Doğan Sarıgüzel üstlendi. Yapımın danışmanı Prof. Dr. Dikmen Gürün.

Caniko’nun müzikleri Murat Evgin imzası taşıyor, belgeseli Ayça Bingöl seslendiriyor.

Bir tiyatro nasıl ayakta kalır?

Yıldız Kenter’in kişiliğini, hayata ve tiyatroya bıraktığı izleri odak noktasına alan belgeselde, aynı sahneyi paylaştığı oyuncuların, aile fertlerinin ve öğrencilerinin tanıklıklarına başvuruluyor. İzleyicilere bir özel tiyatronun hangi koşullarda ayakta kaldığını, ülkenin değişen kültürel iklimini ve Kenter Tiyatrosu’nun tarihini de aktaran belgesel, bugüne kadar gün ışığına çıkmamış çok sayıda fotoğraf ve kayıtla da farklı bir içerik sunuyor.

Müşfik ve Yıldız Kenter sahnede

Belgeselde görüş veren isimler arasında Ali Poyrazoğlu, Ayça Bingöl, Ayhan Kavas, Bartu Küçükçağlayan, Bülent Şakrak, Demet Akbağ, Demet Evgar, Deniz Yüce Başarır, Dikmen Gürün, Engin Hepileri, Erdal Özyağcılar, Filiz Kutlar, Genco Erkal, Göksel Kortay, Güzin Özyağcılar, Hakan Gerçek, Haldun Dormen, İzzet Günay, Kadriye Kenter, Mehmet Birkiye, Mustafa Alabora, Müşfik Uzun, Nergis Çorakçı, Okan Yalabık, Özge Borak, Seçkin Selvi, Sema Özcan, Suat Özturna, Tilbe Saran, Yeşim Koçak, Yücel Erten, Zeynep Oral, Zeynep Özyağcılar bulunuyor.

‘Yıldız’ın Yıldızları’ sahnede

Piyanist ve besteci Çiğdem Erken yönetmenliğinde hayata geçirilen ve Yıldız Kenter’e bir saygı duruşu niteliği taşıyan ‘Yıldız’ın Yıldızlar’ konseri ise 21 Haziran Salı akşamı 21:15’te gerçekleşecek.

Yıldız Kenter’e saygı konseri 21 Haziran’da

Tiyatro müzisyeni piyanist Çiğdem Erken’e, çelloda Didem Erken, keman- akordeonda Özge Metin, davulda Mertcan Bilgin, kontrbasta Volkan Topakoğlu, gitarda Volkan Polat eşlik edecek.

Bu özel gecede ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıkacak isimler arasında Derya Alabora, Engin Alkan, Emre Altuğ, Can Başak, Ayça Bingöl, Özge Borak, Selçuk Borak, Özdemir Çiftçioğlu, Atılgan Gümüş, Engin Hepileri, Gülen Karaman, Kadriye Kenter, Yeşim Koçak, Şebnem Sönmez, Fırat Tanış, Bennu Yıldırımlar gibi, Kenter’in öğrencileri ve dostları bulunuyor.

Film gösterimi ve konser biletlerine Biletix.com ve Biletix satış gişelerinden ulaşılabilir.