Yıldırım isabet etti; elindeki şemsiye ateş topuna dönüştü

Endonezya’da, bir güvenlik görevlisi yürürken elindeki şemsiyeye yıldırım isabet etti. Şemsiye ateş topuna dönüşürken yere düşen güvenlik görevlisi kurtuldu.

Fotoğraf: Daily Mail

Kuzey Cakarta’daki Sukapura köyünde yaşayan Abdül Rosyid (35), çalıştığı deponun bahçesini kontrol amaçlı turlarken yıldırım düşünce yere yığıldı. Birdenbire şemsiyenin ateş topuna dönüştüğünü ve arkadaşlarının yerde hareketsiz yattığını gören meslektaşları yardıma koştu.

Diğer güvenlik görevlilerinin öldü diye korktuğu Rosyid yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Görgü şahitlerine göre ‘kurtulması mucize’ olan Rosyid’in elinde yanıklar olduğu ve dört gün süren tedavinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Polis sözcüsü Iptu Alex Chandra, kameralara yansıyan ve sosyal medyada paylaşılan görüntünün gerçek olduğunu teyit ederek güvenlik görevlisinin Port Tıp Merkezi’nde tedavi edildiğini, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Chandra, yıldırım düştüğü sırada Rosyid’in elinde bir de radyo olduğunu aktardı.