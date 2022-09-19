Yıldıray Oğur: Şanghay mı, Central Park mı?

Central Park görüntülerinden birkaç gün önce Semerkant’taki Şangay İşbirliği Örgütü zirvesindeki mutluluk pozları burada da kalınmayacağı endişelerini artırmış durumda.

Cumhurbaşkanı’nın o liderler arasındaki karizmatik pozuyla gurur duyanların bile çoğu herhalde o ülkelerin hiçbirine çocuklarını okumak için göndermez, o ülkelerden hiçbirine gidip yaşamayı düşünmezdi.

O ülkelerin hiçbirinde herhalde parkta dolaşan bir Cumhurbaşkanı hiç görülmedi.

Çünkü o rejimler kutuplaşmış toplumların ve yığınların sessizliği üzerine kurulu ve o liderler için kendi vatandaşları hiç tekin değil.

Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan bile herhalde güvenliği atlatıp o ülkelerin başkentlerindeki bir parkta öyle rahatça dolaşıp, halkla sohbet ettirilmezdi.

Ne olur ne olmaz, ya bir vatandaş ağzından bir şey kaçırır da ülkenin itibarı iki paralık olursa…

Cumhurbaşkanı’nın az korumayla dolaşıp, ulaşılır olduğu, her renkten ve her kesimden insanla rahatça sohbet edebildiği Central Park’a benzeyen bir ülke mi istiyoruz yoksa yüksek adrenaline devam mı?

Şangay mı Central Park mı?

Hangisindeki Türkiye size daha güvenli, yaşanabilir, müreffeh ve büyük görünüyor?

Yıldıray Oğur’un yazısı