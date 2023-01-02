Yılbaşı gecesi konuğunu yanlışlıkla vuran ev sahibi kalp krizi geçirdi: İkisi de öldü

Hindistan’daki yılbaşı partisinde ev sahibi yanlışlıkla bir konuğu silahla vurdu. Yaralının hastanede ölmesinin ardından ev sahibi de kalp krizi geçirip öldü.

Gittiği partide vurulan Vinay U 34 yaşındaydı

BBC’de yer alan habere göre, Hindistan’ın Karnataka eyaletinde yaşayan 67 yaşındaki Manjunath Olekar, Cumartesi gecesi Shivamogga kentindeki evinde yılbaşı daveti verdi.

Olekar yeni yılı kutlamak için atışı yapmak üzere silahını hazırlarken, oğlunun arkadaşı olarak davete gelen 34 yaşındaki Vinay U’yu yanlışlıkla vurdu.

Genç adam hemen hastaneye kaldırıldı ancak bir gün sonra hayatını kaybetti.

Olayı soruşturan polis şefi Mithun Kumar’ın belirttiğine göre Manjunath Olekar ölüm haberini alınca şoka girdi ve yere yığıldı. Kalp krizinden öldü.

Hindistan’da kutlama günlerinde havaya ateş etmek Türkiye’deki gibi yaygın olarak görülüyor.