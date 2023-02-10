Yıkılan binaların sorumluları hakkında suç duyurusu

Türkiye Barolar Birliği (TBB), depremde yıkılan binaların yapımında yetkili ve sorumlu olan müteahhitler ve diğer görevliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

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TBB’nin açıklamasında, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen depremlerde yıkılan binaların yapımında yetkili ve sorumlu olan müteahhitler ve diğer görevlilerle yıkılan binaların projelerine onay veren, denetimleri gerektiği şekilde gerçekleştirmeyen idari görevliler başta olmak üzere, ilgisi olan tüm şüphelilerin tespiti ve haklarında kamu davası açılması için suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Her ilin başsavcılığına dilekçe verildi.

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