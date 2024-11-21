Yetkisiz çakarlı araçlara ceza 15 kat artırıldı

İç güvenlik alanında düzenlemeler getiren kanun teklifi Meclis’te kabul edildi. Yetkisiz çakar kullanmanın cezası 15 kat artırılarak 96 bin lira oldu.

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Yetkisiz çakar kullanımına ve ateşli silahlara yönelik cezaların artırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Yetkisiz, ‘çakar’ adı verilen sinyalizasyon kullananlara para cezası 15 kat artırılarak 96 bin lira oldu. Önceki ceza 6 bin 439 liraydı.

Bu araçlar bir ay boyunca trafikten men edilecek. Sürücünün de ehliyetine aynı süre için el konulacak.

Düzenleme kapsamında ruhsatsız silaha verilen cezalar artırıldı.

Ruhsatsız silah taşıyan, satın alan veya bulunduranlara verilen hapis cezasının üst sınırı dört yıla çıkarıldı.

Silah parçalarını yasa dışı yollarla ülkeye sokan veya satanlaraysa beş yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Ateşli silaha dönüştürülen kurusıkı silahları taşıyan ya da bulunduranlar da dört yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşacak. Bulundurulan silah parçalarının sayı ve niteliğine göre ceza sekiz yıla çıkartılabilecek.