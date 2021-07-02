Yeşilçam’ın usta ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın usta ismi oyuncu, yönetmen ve senarist Kartal Tibet, 83 yaşında hayatını kaybetti.

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AA’nın haberine göre Oyuncu Civan Canova, Instagram hesabı üzerinden, “Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim” notuyla Tibet’in vefatını duyurdu.

1938’de, Ankara’da dünyaya gelen Tibet, imza attığı 200’e yakın filmle Türk sinemasına büyük katkı sağladı. Oynadığı ve yönettiği filmler Yeşilçam’ın klasikleri arasına giren Tibet, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 1961 yılında Ankara’nın ilk özel tiyatrosu Meydan Sahnesi’nin kurucuları arasında yer aldı.

‘Karaoğlan’ filmiyle sinemaya adım atan Tibet, daha sonra Sezgin Burak’ın çizgi kahramanı Tarkan’ın sinema versiyonlarında, ‘Sarmaşık Gülleri’ ve ‘Boş Çerçeve’ gibi birçok melodramda, ‘Zambaklar Açarken’, ‘Çalıkuşu’ gibi pek çok edebiyat uyarlamasında, salon komedilerinde ve tarihi filmlerde rol aldı.

56 film yönetti

1977’de ‘Tosun Paşa’ filmiyle yönetmenliğe adım atan Tibet, 20’den fazlasında Kemal Sunal’ın rol aldığı, çoğu iyi gişe yapan 56 film yönetti.

Birçok ödül alan Tibet, el attığı tüm yapımlarda başarıya ulaştı. Son olarak 2006’da ‘Dünya’yı Kurtaran Adamın Oğlu’ ve ‘Amerikalılar Karadeniz’de 2’ adlı filmlerin yönetmenliğini üstlenmişti.