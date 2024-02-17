Yeşilçam oyuncusu Sevda Ferdağ hayatını kaybetti

Avrupa Birliği’nde (AB) elektrikli otomobiller, dizel araçların pazar payını geçti. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, AB otomobil pazarı, 2022’ye kıyasla geçen yıl yüzde 13,9’luk büyüme kaydederek yılı 10,5 milyon satışla tamamladı. BloombergHT’nin ACEA’dan aktardığına göre AB’de benzinli otomobiller 2023’te yüzde 35,3’lük pazar payıyla liderliğini korumasına rağmen 2022’deki yüzde 36,4’lük pazar payına kıyasla hafif […]