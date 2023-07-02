Yeşilçam Festivali: Nostalji tutkunları bir arada

Antalya’da Yeşilçam oyuncusu Coşkun Göğen ve Hababam Sınıfı oyuncularından Bülent İğdiroğlu, Tuncay Akça, Ahmet Arıman ve Teoman Ayık’ın katılımıyla ‘Yeşilçam Festivali’ düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi açık alanında düzenlenen, nostalji tutkunlarını bir araya getiren festivalde, birbirinden renkli Yeşilçam dekorları, klasik arabalar, panayır ve masa oyunları yer aldı.

Yeşilçam’ın usta sanatçılarının maskotlarının sergilendiği festivalde, müzik dinletileri, sahne performansları, sihirbaz ve hokkabaz gösterileri de yapıldı.

Hababam Sınıfı’nda ‘Kalem Şakir’ karakterini canlandıran İğdiroğlu, film setlerinde birçok sahnenin doğaçlama olduğunu belirterek en eğlendiği çekimlerin müfettiş sahneleri olduğunu söyledi:

“Ergin Orbey muhteşem bir oyuncuydu. O sahneler yazılıydı ancak birçok şey de spontane gelişti. Kızarması, verdiği tepkiler aslında sonradan bütünleşti. Bizler için bunların hepsi çok keyifliydi.”

Antalya’da “Yeşilçam Festivali” düzenlendi

‘Bacaksız’ lakaplı öğrenci rolüyle tanınan Akça ise filme dahil olmasını şöyle anlattı:

“Bir gün Ertem Eğilmez Adile Naşit’e bir sahne anlattı. Ben de o esnada bir kahkaha attım. O kahkaha sinemaya girişim oldu. Çok tesadüf oldu ama ondan sonra bu piyasadaki o dönemin iki çocuk oyuncusundan biri oldum.”

500 filmde karakterlere hayat verdim

Göğen de festival kapsamındaki söyleşide sanatseverlerin sorularını yanıtladı. Yaklaşık 500 filmde karakterlere hayat verdiğini kaydeden Göğen, 1955 yılında berber çıraklığı yaparken tesadüfen Yeşilçam’la tanıştığını kaydetti:

“Eniştemin yanında çalışıyordum. O yıllarda bulunduğumuz yerden Yeşilçam için figüran toplanıyordu. Günde 150 araba kalkıyordu. Onları gördüğümde imrenirdim. Bir gün eniştemle tartıştım. 16 yaşındaydım. Bu iş çekilmez diyerek elimdeki 5 lirayla ilk otobüse atladım. Çalıştım ve bugün buralara geldim. İyi ki yapmışım.”

Söyleşi programının ardından festival, Yeşilçam Vokal Grubu konseri ve açık hava sinema gösterimiyle sona erdi.