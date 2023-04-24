Yeşil Sol Parti’nin seçim bürosuna silahlı saldırı

Yeşil Sol Parti’nin Diyarbakır merkez Yenişehir İlçesi’ndeki seçim bürosuna silahlı saldırı düzenlendi.

Fotoğraf: Amida Haber

Seçimlere 20 gün kala provokatif saldırılar da artıyor. İYİ Parti, CHP ve AKP’nin ardından akşam saatlerinde Yeşil Sol Parti’nin Diyarbakır merkez Yenişehir İlçesi’ndeki kadın seçim bürosuna da silahlı saldırı düzenlendi.

Amida Haber’e konuşan HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Gülistan Atasoy, saldırı anında büroda kimsenin olmadığını belirterek, şöyle devam etti: “Direkt seçim büromuz hedef alındı. Şu an avukat arkadaşlarımız olay yerinde polisle birlikte inceleme yapıyor. Kaos ve korku yaratmak istiyorlar. Eski senaryoları tekrarlatmak istiyorlar. Bireysel değil, organize bir olay.”