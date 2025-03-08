Yerlikaya: Ya bu işi yapacaklar ya da hukuk ne yetki veriyorsa kullanacağım

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iki yaşındaki Rana El Selci’nin ‘köpek saldırısı’ sonucu ölmesiyle ilgili “Sokak hayvanları toplanmıyor. Bu görevi hakkıyla yapmayanlar var… Ya bu işi yapacaklar ya da hukuk bana ne yetki veriyorsa sonuna kadar kullanacağım” dedi.

Fotoğraf: AA

AA‘nın haberine göre Konya’da dün ailesiyle akrabalarını ziyarete giden Selci sokakta köpeklerine uğramış, hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Yerlikaya, Kars’ta Konya’ya müfettiş gönderildiğini ve olayın takipçisi olduklarını söyledi. Belediyelere seslenen ve valiliklere talimat verdiğini açıklayan Yerlikaya şöyle konuştu:

‘Valilerime talimat verdim’

* 2025’te gerekli bütün kanunlar ortadayken sahipsiz köpekler tarafından 2 yaşındaki bir bebeğin vahşice katledilmesini kabul edemeyiz. Tüm valilerime talimat verdim dün gece. Bugün sabah da arkadaşlarımız, bakanlıkta hep bunu çalıştı. Şunu yapmak istiyoruz artık; bütün bakımevindeki hayvan sayılarını kurulacak bir komisyonla tespit edecek, sürekli sayım yapılacak. Ayda bir o komisyonun yapmış olduğu tespitleri içişleri bakanınız olarak ben aziz milletimle bunları paylaşacağım.

‘Bazıları hakkıyla yapmıyor’

* Kanun kanun, yasa yasadır ve şükürler olsun biz hukuk devletiyiz. Gazi meclisimiz bu konuyla ilgili milletimizden gelen sesleri dinledi ve bir kanun yaptı. Ve sokak hayvanlarıyla ilgili mevcut bakım evlerinde ve yeni yapılacak bakım evleriyle ilgili yeni bir süreç başlatıldı. Şu ana kadar duyduklarımız, tespitlerimiz sokak hayvanlarının toplanmalarıyla ilgili bu işi hakkıyla yapanları tenzih ediyorum. Bazıları maalesef bu görevi hakkıyla yapmadığı yönünde. Birbirimizi kandırmayalım. Kurulacak komisyon aynen şu şekilde çalışacak; her ay sayı artmış mı, yerinde mi saymış, geriye mi gitmiş? Bunlara bakacağız.

‘Hayvanları hepimiz seviyoruz, benim üç kedim var’

* Ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarımıza söz veriyorum. 30 büyükşehirde, büyükşehir belediye başkanlığı, 51 ilde kırsal kesimde il özel idaresi olması hasebiyle buradan sesleniyorum. Dün de talimat verdim. Hayvanları hepimiz seviyoruz, benim evimde üç kedim var ama sorumluluğun ağırlığının ne kadar büyük olduğunu gördüm. Hepsinde çip var. Biri dışarıya çıkıp kaçmaması, onlara sağlık, diğer bakım bunları yapmakla ilgili ödevimin bu kadar hassas olduğunu bilmiyordum.

‘Ya da hukuk ne yetki veriyorsa kullanacağım’

* Dolayısıyla içişleri bakanınız olarak ben emrimdeki valilerimin hepsi aynı şekilde onların uhdesindeki ilgili müdürlükler, belediye başkanları, büyükşehir, ilçe belediye, il belediye fark etmez, hepsi beraber oturacaklar ya bu işi yapacaklar ya da biz yasal olarak hukuk bana ne yetki veriyorsa ben de bunu sonuna kadar kullanacağım ki bir daha iki yaşında bir Rana’mız hayatının baharında mezara gitmesin. Ekranları başında olan vatandaşlarımızdan bunu gönlümden geldiğince söylemek istedim.

* İlk basın açıklamamı Mart’ın 12’sinde yapacağım. Tespitlerimi yaptıktan sonra bu sayılarla ve bu gelişmelerin her ayın 12’sinden 12’sine sizlerle hem yazılı hem sözlü paylaşacağım. Bu noktada dilek, temenni, şikayetleri de 112’ye yapın.



