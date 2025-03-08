Konya'da köpek saldırısı sonucu ölmüştü: İki yaşındaki bebeğin ölümüne soruşturma

Konya’nın Karatay ilçesinde köpek saldırısı sonucu hayatını kaybeden iki yaşındaki bebeğin ölümü hakkında Konya başsavcılığı soruşturma başlattı.
TRT Haber’in aktardığına göre olay, dün saat 18:30 sularında Karatay’a bağlı Başak Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesiyle akrabalarını ziyarete giden iki yaşındaki Rana El Selci, annesi mutfakta yemek hazırlarken dışarı çıktı. Bu sırada köpek saldırısına uğrayan El Selci ağır yaralandı.
Konya Şehir Hastanesi’ne götürülen kız çocuğu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç X’ten olay hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu:
“Konya ilimizin Karatay ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuğumuzun vefatı hepimizi derinden üzmüştür. Olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır.”