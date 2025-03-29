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Yaramazlara biraz batar!

Yerlikaya: Polis ve jandarma yolcu gibi otobüslere binerek şoförleri denetleyecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis ve jandarmadan oluşan 720 güvenlik personelinin yolcu gibi otobüslere binerek denetim yapacağını açıkladı.

Fotoğraf: AA

Yerlikaya’nın X’teki açıklaması şöyle:


“636’sı polis, 84’ü jandarma olmak üzere toplam 720 personelimiz, sivil olarak yolcu gibi otobüslere binerek seyahat edecek. Görevlendirilen personelimiz, yolculuk esnasında otobüs şoförlerini gözlemleyerek trafik kurallarına uyup uymadıklarını denetleyecek.

Denetimlerimizin tek amacı var. Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması. Onlara sarılması. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.”

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