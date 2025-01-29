İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “9 Aralık’tan bu yana 81 bin 576 Suriyeli ülkesine döndü” dedi.

Ali Yerlikaya. Fotoğraf: AA

Yerlikaya, Beşar Esad rejiminin çökmesinin ardından 9-13 Aralık arasında Türkiye’deki 7 bin 621 Suriyeli’nin ülkesine döndüğünü açıklamıştı.

Ankara’da 15’inci Göç Kurulu Toplantısı’nda konuşan bakan şunları söyledi:

* 9 Aralık’tan bu yana 81 bin 576 Suriyeli kardeşimiz gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde ülkesine döndü. 2024’te 142 bin 536 düzensiz göçmen sınırdışı edildi.

* Ülkemizde toplam 4 milyon 121 bin 663 yasal kalan yabancı bulunuyor. Bunların 2 milyon 865 binini Suriyeliler, 1 milyon 66 binini ikamet izni olan yabancılar ve 190 binini uluslararası koruma altındaki yabancılar oluşturuyor.

* İçişleri Bakanlığı olarak göçün her boyutunu, bütüncül ve stratejik bakış açısıyla yönetiyoruz. Gönül rahatlığıyla ifade edebiliriz ki Türkiye, göç yönetiminde dünyaya model bir ülkedir.

* Göç yönetiminde temel ilkemiz, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, medeniyet değerlerimize bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeyen bir anlayıştır.