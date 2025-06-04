Yerlikaya: 73 torbacı gözaltına alındı, 43'ü tutuklandı, 30'u adli kontrolle serbest

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Muğla’daki operasyonda “73 torbacı gözaltına alındı. 43’ü tutuklandı, 30’u hakkında adli kontrol kararı verildi” dedi.

Fotoğraf: Ali Yerlikaya / X

Yerlikaya X’te operasyonun hedefinin mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satan ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcıları olduğunu belirtti.

Hazırlıkları dört ay süren operasyonda gözaltına alınan 73 torbacıdan 43’ün tutuklandığını, 30’u hakkında adli kontrol kararı verildiğini aktaran bakan şunları söyledi:

* Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Muğla İl Jandarma Komutanlığınca; Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula ve Yatağan ilçelerinde;

512 Jandarma Timi

İki Komando Timi

Beş Motorlu Asayiş Timi ve

Altı özel eğitimli narkotik köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.

* Muğla Valimizi, Kaymakamlarımızı, operasyonları koordine eden Muğla Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Muğla İl Jandarma Komutanımız ile Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.